¿Subirá de precio el servicio de recolección de basura?

Doña María Eugenia Esquivel es una vecina de Curridabat. Todos los viernes saca dos bolsas de basura para que el camión pase a recogerla. Ella conversó con Calle 7 Informativo y le aseguró que considera justo lo que le cobran por este servicio de recolección. Sin embargo, ahora ella podría pagar más (ver nota completa en el video adjunto).



La razón es que ahora las municipalidades deberán gestionar sus residuos de manera regional y su basura no podrá circular por más de 80 kilómetros, salvo en casos especiales, según el nuevo Reglamento para la Gestión Regionalizada de Residuos Sólidos Ordinarios y Orgánicos, emitido por el Ministerio de Salud. Pero algunos gobiernos locales se oponen.



“No existe país en el mundo que haya logrado separar desde la fuente y darles tratamiento a los residuos orgánicos. Nosotros nos opusimos a estos puntos del decreto. No así, y eso debe quedar muy claro, a la intención de este decreto de que el problema de la basura se vea regionalizadamente. Hemos enviado tres cartas y todavía seguimos sin obtener una respuesta de la señora ministra de Salud”, explicó el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), Bernal Vargas.



Aunque el decreto ya se publicó, entra a regir cuando a las municipalidades se les venza su contrato de gestión de residuos. Los gobiernos locales que se opusieron a esta medida usan este ejemplo en la región Brunca, específicamente en el cantón de Osa, donde no hay rellenos sanitarios y tienen hasta setiembre de 2025 para construir uno, elevando así el costo del servicio de recolección y tratamiento para los contribuyentes, nos explicaron cinco gestores ambientales de distintas municipalidades del país consultados.



Calle 7 Informativo preguntó al Ministerio de Salud sobre esta situación y la oposición de algunos gobiernos locales a esta medida e indicaron lo siguiente: “La falta de respuesta oportuna por parte de varios gobiernos locales ha limitado la capacidad de reacción del sistema. Actualmente, existen al menos tres proyectos de infraestructura para disposición final que enfrentan oposición directa por parte de gobiernos locales, lo cual ha dificultado su desarrollo. Ante este escenario, el Ministerio también considera fundamental avanzar hacia la implementación de nuevas tecnologías”.



Algunos gestores ambientales advierten que esta medida podría elevar los costos en los servicios de recolección en algunos cantones del país. No es que el servicio se encarezca ya, pero es cuestión de tiempo para que las municipalidades se replanteen cuánto les costará tratar los residuos, advirtieron.