¿Su hijo no le contesta? Llamadas telefónicas provocan ansiedad a ocho de cada 10 jóvenes

Periodista: Rubén Mcadam.



Le presentamos a Jacqueline Fernández y Francinie Piedra, abuela y nieta. A las dos les preguntamos lo mismo: ¿llamada o mensaje?



“Llamadas”, dijo Jaqueline. Francinie, por su parte, prefiere los mensajes porque así es más fácil contestar.



Estos puntos de vista no se limitan al caso específico: son el ejemplo de una realidad expuesta en el estudio “La generación muda”, de la organización Bank my Cell.



El estudio determinó que a ocho de cada 10 jóvenes les genera ansiedad contestar una llamada inesperada o tener que hacer una llamada telefónica.



Pero, ¿por qué la generación muda? Bueno, el informe determinó que este grupo de edad asocia las llamadas con malas noticias, les generan ansiedad y hasta estrés. Los jóvenes prefieren no hablar.



El documento revela que el temor no viene del dispositivo en sí, sino más bien del tiempo de comunicación que implica: tanto verbal como en tiempo real.



Esto se puede vencer con ejercicios de autoconfianza y con una exposición gradual y controlada a los tiempos de llamada con los menores, según la psicóloga Arantxa Pisón en su libro Emociones en juego.