¿Son seguros los parques? Visitamos tres y no encontramos ni un solo policía

Asaltos, homicidios y robos ocurren cada día en Costa Rica, alimentando la percepción de inseguridad en distintos espacios públicos. Aunque los parques son zonas frecuentadas por familias, personas mayores y jóvenes, su vigilancia parece no ser una prioridad para las autoridades.



En Calle 7 Informativo decidimos comprobar la presencia de la Fuerza Pública en tres parques de la Gran Área Metropolitana. Elegimos El Salvador, María Auxiliadora y el parque central de Tibás. En cada uno permanecimos durante 15 minutos, tiempo en el que, según datos oficiales, se comete al menos un delito en el país.



Durante ese recorrido no vimos patrullas, ni oficiales a pie, ni ninguna presencia visible de seguridad.



Consultamos al ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, sobre esta ausencia de vigilancia en espacios públicos.



“Hay un elemento criminológico que se llama prevención situacional, que es estar en los lugares críticos para impedir que la situación criminal se dé. Mucha de la asignación del recurso humano en lugares y el rango horario es con base en los mapas de criminalidad, es decir, donde notamos que se están dando los delitos, no necesariamente es en los parques”, explicó Zamora.



Según cifras del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el país ya contabiliza más de 15.800 delitos en lo que va del año. No obstante, la estrategia estatal apunta a patrullar las zonas de mayor incidencia, lo que deja a muchos espacios públicos sin presencia constante de oficiales.



La ausencia de vigilancia en parques no necesariamente implica que sean inseguros, pero sí abre el debate sobre cómo se distribuye la seguridad y si estos espacios deberían recibir más atención, especialmente en momentos donde la percepción ciudadana de inseguridad va en aumento.



