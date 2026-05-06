SINAC activa controles tras aumento de ingresos ilegales a áreas protegidas de Costa Rica

El ingreso ilegal a parques nacionales en Costa Rica registra un aumento sostenido, y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) advierte que esta práctica no solo expone a los visitantes a sanciones económicas, sino también a situaciones de emergencia con consecuencias costosas y, en algunos casos, fatales.

Cada vez más personas recurren a rutas no autorizadas para evadir los controles oficiales de ingreso. Estos accesos alternos se difunden con rapidez a través de redes sociales y grupos de mensajería, lo que facilita la entrada irregular a áreas protegidas y complica la labor de supervisión de las autoridades.

Entre los sitios con mayor número de reportes figuran el Parque Nacional Tapantí, el Parque Nacional Braulio Carrillo y el Parque Nacional Chirripó, donde el acceso ilegal se produce principalmente por senderos secundarios no habilitados para el público.

Aunque muchos lo consideran una alternativa rápida, las consecuencias pueden ser graves. Cuando una persona se extravía dentro de un área protegida, se activa de inmediato un operativo de rescate que moviliza personal especializado, vehículos y equipo técnico durante varias horas.

En Costa Rica, un rescate en zonas montañosas puede costar entre ₡700.000 y más de ₡1.500.000, dependiendo del terreno y la duración de la búsqueda. La Cruz Roja Costarricense atiende aproximadamente 100 casos anuales de personas extraviadas en zonas montañosas, muchos de ellos en áreas protegidas.

El SINAC subraya que las multas no tienen como único fin sancionar a los infractores, sino prevenir este tipo de situaciones y reducir los riesgos tanto para los visitantes como para los equipos de rescate.

Ingresar por un camino no autorizado puede parecer una decisión menor, pero tiene el potencial de desencadenar un operativo complejo, oneroso y de alto riesgo para múltiples personas.



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