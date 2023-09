Semáforos en el suelo para adictos al celular: ¿Consideran instalarlos en Costa Rica?

20 de septiembre de 2023, 19:26 PM

Periodista: David Sibaja.



Una persona adicta al celular, mientras utiliza este dispositivo, se encuentra sumida en la pantalla y el suelo, lo que constituye una peligrosa distracción. Este hábito se ha convertido en una de las principales causas de muerte en carretera, cobrando la vida de 51 peatones.



Angie Elizondo, una residente de San José, admite que su celular la aísla por completo de su entorno mientras camina por las calles. Ella confiesa: "Yo soy la que choco (por usar el celular), casi siempre o me voy en los huequitos".



Ante este problema, algunos países europeos han buscado soluciones innovadoras, como la implementación de semáforos peatonales especiales diseñados para atender a las personas adictas al celular. Estos semáforos utilizan luces LED instaladas en el suelo, lo que permite a aquellos absortos en sus pantallas saber cuándo cruzar y cuándo detenerse.



Sin embargo, en nuestro país, esta idea todavía no ha sido considerada seriamente. En caso de llevarse a cabo, implementar estos semáforos en los 700 cruces peatonales existentes podría representar un proyecto con un costo aproximado de dos millones de dólares.



Diego Rugama, director del Departamento de Semáforos del MOPT, expresó su opinión al respecto: "Un proyecto como ese, sí se tiene ahí, pero en algún momento, cuando haya presupuesto se podría considerar. Esas luces en la noche es que se ven bien, en el día no tanto".



En lo que va del 2023, se han registrado 355 personas fallecidas en accidentes de tránsito, de las cuales 51 eran peatones. Esto significa que, en promedio, un peatón pierde la vida cada cinco días en nuestro país debido a estas circunstancias.