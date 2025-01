¿Se puede sonreír en la foto de la cédula? Registro Civil responde en esta nota

Periodista: Berny Jiménez.



“Parece que uno sale con cara de loco”, “no me gusta porque ni siquiera le avisan a uno cuando se la toman”, “prefiero no mostrarla porque me da vergüenza”: esas son solo parte de las percepciones de los usuarios en la entrada de la sede central del Tribunal Supremo de Elecciones, en San José, cuando se les consulta sobre su cédula de identidad.



A pesar de estas historias, hay una duda que sobresale entre la población: ¿se puede sonreír en la foto de la cédula?



“Sonreír sí, pero exagerar el gesto no, esto debido al reconocimiento, y es que las fotografías se someten a un sistema de reconocimiento facial que ubica algunas partes del rostro, por esto si alguien exagera la sonrisa podría alterar su reconocimiento”, señala Nicolás Prado, secretario del Registro Civil.



Otro dato relevante tiene que ver con los accesorios: “Solo se prohíbe portar gafas oscuras, bufandas o cualquier accesorio que altere el rostro, pero se excluyen los aretes o, en caso de las mujeres, portar el cabello de alguna manera en específica”, manifestó Prado.



Diariamente, se tramitan 3.700 cédulas a nivel nacional, y el usuario dispone de entre cuatro a seis minutos para el trámite. Recuerde que, además de la fotografía, durante este proceso usted también puede actualizar datos como el domicilio electoral y la firma.