Sarchí, un cantón que vive a la sombra de Grecia y Naranjo

21 de junio de 2023, 15:30 PM

¿Cómo es la vida para un sarchiseño? No tienen hospital, no hay industria considerable y solo tienen dos buses para ir a San José de manera directa. Para Anabelle Moraga, eso hace que los propios vecinos prefieran Grecia o Naranjo.



“Lo que hace la gente es buscar trabajo fuera de aquí, el comercio es muy malo y la gente busca comprar en Grecia y Naranjo”, explicó la vecina de Sarchí.



Según comentó Luis Alfaro, los fines de semana hay un bus que se lleva a la gente a Grecia para que haga compras, dejando en el abandono comercios como su carnicería. “Ahora yo andaba en Grecia y todo el mundo me saluda como si fuera de Sarchí, porque casi todo Sarchí está allá”, expresó.



Sarchí es considerado un cantón de paso. Pese a que está en la mitad de la tabla del Índice de Desarrollo, el empleo es escaso y las universidades tienen sedes en otros lados, entonces, ¿qué le falta al décimo cantón alajuelense para competir?



“Sarchí tiene potencial en el desarrollo habitacional para las personas que se van a trabajar en Grecia, pero que tengan en Sarchí una vivienda más accesible de lo que es el 'boom' de Grecia en el tema de la plusvalía y, adicionalmente, que en Sarchí encuentren qué hacer en su tiempo libre”, explicó el alcalde Maykol Porras.



Más que muebles, Sarchí es cuna de artistas, comerciantes y vecinos con carisma, que quieren que su cantón vuelva al mapa y que no sea una ruta de paso para viajar a la Zona Norte.