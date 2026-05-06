Salario o vocación: la disyuntiva que enfrentan los jóvenes costarricenses al elegir carrera

Cada vez más jóvenes en Costa Rica toman decisiones académicas que van mucho más allá de la vocación. Abigail Artavia y Bruce Chinchilla son un ejemplo de esta tendencia: ambos eligieron sus carreras considerando no solo el interés personal, sino también el salario esperado y las oportunidades reales de insertarse en el mercado laboral.

Como ellos, miles de estudiantes costarricenses enfrentan incertidumbre sobre su futuro profesional, un factor que influye de forma directa en la carrera que finalmente deciden estudiar.

Los datos del Consejo Nacional de Rectores (Conare) evidencian brechas significativas entre disciplinas, tanto en términos de ingresos como de empleabilidad. Entre las carreras mejor remuneradas del país destacan Ciencias Actuariales, con salarios que oscilan entre ₡1.400.000 y ₡1.600.000; Estadística, entre ₡1.200.000 y ₡1.400.000; Farmacia, entre ₡1.100.000 y ₡1.300.000; Microbiología, entre ₡1.000.000 y ₡1.300.000; y Medicina, que puede alcanzar hasta ₡1.500.000 mensuales. También figuran con posiciones favorables carreras como Ingeniería en Computación, Ingeniería Eléctrica, Economía y Administración.

No obstante, el salario no es el único elemento que los jóvenes toman en cuenta al momento de decidir. La facilidad para encontrar empleo pesa con igual o mayor fuerza en esa ecuación. Según los mismos datos del Conare, carreras como Ingeniería en Computación, Estadística, Enfermería y Farmacia lideran los índices de inserción laboral, mientras que Derecho, Psicología, Administración y Educación presentan una saturación creciente en el mercado.

El contexto en el que estos jóvenes toman sus decisiones no es menor: Costa Rica registra actualmente un 25,3% de desempleo juvenil y cerca de 370.000 personas cursan estudios universitarios, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Conare. Cifras que, en conjunto, reflejan la presión real que pesa sobre cada estudiante al momento de definir su futuro profesional.

