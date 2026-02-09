Ronald Hidalgo levantó la bandera de Costa Rica junto a Bad Bunny en el Super Bowl

El bailarín costarricense, Ronald Hidalgo, fue parte del elenco internacional que acompañó a Bad Bunny en uno de los espectáculos más vistos de los últimos 60 años en Estados Unidos, con una audiencia estimada en 135 millones de personas.



Hidalgo, quien inició su carrera televisiva en Dancing With The Stars Costa Rica, explicó que su participación se dio tras un proceso de audición exigente.

​“Audicioné durante tres días, con muchos estilos, había miles y miles de bailarines de todo el mundo que volaron a Los Ángeles para eso. Fue un proceso bastante rudo, pero lo logramos”, relató.

El artista aseguró que la carga emocional fue intensa desde antes de salir al escenario.

“Justo antes de salir, no me aguanté las ganas de llorar. Lo que estábamos haciendo iba más allá de una presentación, era representar nuestra cultura como latinos”, expresó en entrevista con Calle 7 Informativo.

Sobre la preparación, detalló que el montaje tomó cerca de un mes de ensayos diarios.

​“Fue como un mes entero de ensayos, casi sin días libres. Todo está súper coreografiado, incluso cómo nos movemos de un punto a otro del escenario”, explicó.

La magnitud del escenario también representó un reto físico.

​“El 'field' es tan grande que hay que correr de un lado al otro en segundos, pero todo está calculado con tiempo para que salga perfecto”, comentó.

Hidalgo reveló que el equipo estuvo bajo estrictas normas de confidencialidad.

​“Desde el día uno nos quitaban los celulares, los metían en un estuche y no podíamos sacarlos”, dijo.

Incluso, los bailarines se enteraron de la participación de invitados especiales hasta pocos días antes.

​ “Supimos hasta la semana pasada que Lady Gaga y Ricky Martin llegaban a ensayo”.

​Sobre su contacto con Bad Bunny, confirmó que compartieron varios ensayos.

​ “Ensayamos con él desde Los Ángeles, pero está súper ocupado porque está en medio de su gira, entonces entraba y salía”, explicó.

Tras el espectáculo, el artista urbano se acercó personalmente al grupo. “Fue al camerino a darnos las gracias por la presentación”.

Uno de los momentos más significativos para Hidalgo ocurrió al final del show, cuando apareció con la bandera de Costa Rica.

​“Eso fue de último momento, jamás me lo esperaba. Yo la peleé, dije que la quería llevar y cuando la tuve fue un momento que me llegó directo al corazón. “Cuando uno escucha ‘Costa Rica’ en un escenario así, se le eriza la piel. Para mí fue algo demasiado sentimental”, añadió.

Hidalgo, quien también ha trabajado con Karol G, Maluma, Daddy Yankee y J Balvin, reside desde hace una década en Estados Unidos. Nació en Costa Rica y es hijo de madre colombiana.

​“Soy mitad colombiano, pero Costa Rica es mi lugar. Amo a los dos países y me siento orgulloso de representarlos”, afirmó.

Finalmente, aseguró que su objetivo es seguir creciendo profesionalmente.