Robo de tapas de alcantarillas cuesta ₡1 millón por semana a municipalidades

15 de noviembre de 2023, 15:50 PM

A pesar de la existencia de una ley para castigar el robo de bienes estatales, en la mayoría de los casos, los perpetradores no son detenidos en el acto del delito. Por este motivo, se coordinan operativos en chatarreras que adquieren estas tapas por tan solo 500 colones.



Dado que estas medidas no han sido suficientes para controlar el problema, el plan más reciente consiste en reemplazar las alcantarillas por otras de un hierro especializado que no se pueda fundir. Estas nuevas estructuras se refuerzan con un concreto de alta resistencia y pinzas que impiden su extracción. Sin embargo, lo más importante en estos casos es que la comunidad no deje de denunciar para prevenir graves accidentes.