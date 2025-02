¡Riesgo de explosión! Esta es la advertencia que hizo una reconocida marca de botellas

Periodista: David Sibaja.



Las botellas para almacenar bebidas frías o calientes son la tendencia del mercado: empezó con la única idea de hidratarse y luego se convirtió en una moda.



En las tiendas o Internet se ofrecen en distintos tamaños, colores y hasta características que las hacen únicas. Sin embargo, hay una advertencia por quemaduras: este riesgo provocó que la marca Stanley retirara del mercado 2.6 millones de termos.



Pero dejemos que sea un experto quien nos explique ese particular suceso, que tiene que ver con el agua caliente y un material que compone algunos de los recipientes, llamado polipropileno.



“Se debe al tipo de material, porque el termo es metálico con revestimiento para resistir temperatura; pero el polipropileno, que es de lo que están hechas las tapas de estos termos que se sacaron del mercado, va cediendo con el tiempo, el estar abriendo y cerrando con temperaturas altas, va haciendo que pierda resistencia, al perder resistencia la rosca, con la presión del vapor, lo puede expulsar”, explicó Ariel Alfaro, regente químico de la Universidad de Costa Rica.



Despejemos, entonces, otra duda: ¿cómo es que sucede la explosión?



“Hay que acordarse de que cuando la temperatura del agua llega a 100 grados, empieza a ebullir, pasa del líquido al gas y el gas va haciendo más presión, entonces es por presión que sale”, amplió Alfaro.



La advertencia de estos productos se dio cuando la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos alertó de 2.6 millones de botellas Stanley, vendidas entre el 2016 y el 2024, debido al reporte de 38 personas quemadas por la explosión del termo.



A la hora de comprar una botella, revise que no tenga el signo “pp” o el número 5, es el polipropileno, un material que no interactúa bien con líquidos calientes y que puede provocar fallos en las tapas de las botellas y potenciales daños en su piel.