¡Revise su carro! Llevar estos objetos cotidianos puede causar un accidente vial

Periodista: David Sibaja.



A la hora de manejar, la clave es la concentración para evitar accidentes de tránsito; por eso, le dejamos una lista con los objetos que más peligro pueden causar dentro de los vehículos, aunque parezca difícil de creer (ver nota completa en el video adjunto).



Celular

Es, por excelencia, el mayor distractor de los conductores; muchos pasan pegados a la pantalla, sin importar que estén manejando o incluso usan el celular para ver videos.



Cables



Dependiendo de la forma en la que usted lleve los cables, pueden ser distractores, algunos suelen poner tiras de tela en el retrovisor y, con el movimiento de los carros, pasan golpeándolos con la mano: eso puede provocar un accidente, además de obstruir su visibilidad.



Botella



Lo más común: andar agua. ¿Y si se cae la botella? No es solo la distracción de juntarla, es que imagine que esa botella, al caer, se le meta en los pedales y usted no pueda frenar.



Anteojos



No lleve sus anteojos en el dash del carro, se le pueden caer y, por estar cuidándolos, va a estar más pendiente de ellos que de conducir eficientemente.



Alfombra



Si la alfombra de su carro está en mal estado, se va a mover constantemente, también se le puede meter en el pedal del gas o del clutch de su vehículo, y eso generaría que no pueda reaccionar a tiempo en caso de un imprevisto.



Perfumes



Estos no distraen, pero tenga cuidado, la exposición excesiva de los perfumes al sol, puede hacer que este reviente la botella.