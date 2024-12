¿Recuerda lo que le regalaron en la última Navidad?

Periodista: Rubén McAdam.



Muchos se rompen la cabeza para buscar el regalo perfecto cada Navidad. Sin embargo, ¿nos acordamos de lo que nos regalaron el año pasado?



Un equipo de Calle 7 Informativo (C7I) se fue para el centro del cantón de Heredia, y ahí les hicieron la consulta a algunas personas. Entre los que contestaron, luego de pensarlo por un tiempo, la mayoría admitió no recordar qué les habían obsequiado la Navidad anterior.



“Decirle algo exactamente… pues no. En general, siempre me dan como lo mismo”, le aseguró doña Maribel Díaz a C7I.

No se preocupe, no tiene nada de malo no acordarse de los regalos; es más, quienes fueron entrevistados justificaron el porqué. Todos coincidieron en lo mismo que comentó don Alexander Solano, un padre a quien le tomó algunos minutos recordar que su esposa le obsequió un suéter verde el año pasado.



“Pueden regalarte un carro, pero eso no vale nada. Para mí, es la ilusión de ver un regalito y saber que detrás de ese regalo hay una intención de amor, cariño y buenos deseos. El regalo es solo algo material”, explicó Solano.



Esto puede ser un buen indicador de que en realidad no somos tan materialistas. Un estudio de mercado publicado por la firma internacional GFK, indicó que los países más materialistas son China, Brasil y Japón.



Por otro lado, el estudio “Actitud frente a lo materialista” determinó que las naciones latinoamericanas son muchos menos materialistas, por motivos culturales.



En promedio, cada persona en el mundo regala 8.2 obsequios en Navidad. Y lo más regalado es ropa, seguida por los productos de belleza, según la Cámara de Comercio chilena.