Recorrido de prueba de manejo en Alajuela carece de señalización

El recorrido de la prueba de manejo en Alajuela se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para los aspirantes a conductores. No debido a su complejidad, sino a causa del deplorable estado de la señalización, tanto vertical como horizontal.



Un ejemplo ilustrativo de esta problemática se encuentra a escasos 600 metros de la sede de la prueba, en el cruce de Copán, donde la señal vertical de "alto" fue objeto de robo, y en la calzada tampoco se encuentra la señal pintada. Esta situación provoca que muchos conductores continúen su trayecto sin detenerse (ver video adjunto).



Más adelante en el recorrido, nos topamos con la sustitución de una señal de "alto" por un rudimentario pedazo de cartón. No obstante, el cruce más problemático es el ubicado en las cercanías del granero, donde brilla por su ausencia tanto la señalización horizontal como la vertical.



La falta de señalización, ya sea en forma de señales verticales o marcas en el pavimento, complica enormemente la tarea de explicar a los estudiantes las normas viales en estos puntos críticos. De hecho, un residente se vio en la necesidad de trazar una línea en la carretera con el fin de alertar a los conductores. A pesar de esta iniciativa, los accidentes continúan siendo un problema frecuente, según Lavannia Villalobos, representante de la escuela de manejo VyS.



Hemos intentado conocer la postura de Educación Vial respecto a estas deficiencias en los recorridos de los conductores, pero lamentablemente no hemos recibido una respuesta por su parte. Por otro lado, funcionarios de la Municipalidad indicaron que están evaluando si existen denuncias relacionadas con la falta de señalización en estas zonas problemáticas.