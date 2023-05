Prueba casera promete detectar el cáncer de cérvix

Periodista: Joshua Quesada



Las responsabilidades en el hogar provocan, en muchos casos, que las mujeres no se percaten de posibles problemas en su salud. Esto ha causado que muchos casos de cáncer de cérvix, el cuarto más común en el mundo, pasen desapercibidos y no se traten a tiempo para evitar la muerte.



El cáncer de cérvix puede prevenirse hasta en un 90% de los casos, pero la falta de información y el no acudir a los controles médicos inciden en las tasas de mortalidad cuando no se interviene a tiempo.