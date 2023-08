Profesores trabajan con temor en medio de histórica ola de violencia

31 de agosto de 2023, 15:13 PM

Periodista: David Sibaja.



Hace un año, la escuela se convirtió en el escenario donde Mario Céspedes estuvo a punto de perder la vida tras ser atacado con un cuchillo. Hasta el día de hoy, el motivo detrás de este atentado sigue siendo desconocido, no se sabe si se trató de una represalia relacionada con su trabajo como responsable de seguridad en un jardín de niños en Concepción de Alajuelita.



“Un sábado, a las 10 a. m., en la parte de arriba, entré al baño a orinar y cuando salí había un tipo esperándome en la puerta, con un cuchillo. Él me mandó tres filazos, me quité el primero y segundo, pero el tercero sí me lo pegó”, narró Céspedes a Calle 7 Informativo.



Karen Corrales, profesora en la Escuela Carmen Lyra, también ubicada en Alajuelita, asegura que siente temor por situaciones como esta. La dinámica docente ha cambiado y con la implementación de los protocolos del Ministerio de Educación Pública (MEP), han surgido problemas para los profesores, tanto con algunos padres de familia como con los propios estudiantes.