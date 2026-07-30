Prodhab limita llamadas de cobro a familiares y terceros de personas deudoras

Las empresas ya no podrán contactar a familiares, amigos o compañeros de trabajo de una persona deudora para realizar gestiones de cobro, según una nueva directriz emitida por la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab).

La medida busca proteger los datos personales de terceros y evitar que sean utilizados para localizar o presionar a quienes mantienen una deuda por créditos, compras de electrodomésticos u otras obligaciones financieras (ver video adjunto).

Según explicó la institución, si una persona considera que sus datos fueron utilizados sin autorización, puede presentar una denuncia ante la Prodhab. Para ello debe descargar el formulario "Procedimiento de Protección de Derechos" desde el sitio web de la institución, completarlo, firmarlo y adjuntar las pruebas correspondientes.

La denuncia puede presentarse de forma presencial, enviarse mediante firma digital al correo oficial de la Prodhab o remitirse por correo certificado.

De acuerdo con la entidad, durante los últimos cinco años se resolvieron al menos 77 denuncias relacionadas con este tipo de casos.

Las personas que tengan dudas sobre la aplicación de la directriz o consideren que sus derechos fueron vulnerados pueden comunicarse al teléfono 2234-0189.