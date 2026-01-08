¿Por qué es más barato viajar entre países europeos que dentro de Centroamérica?

El sueño de muchos es salir del país, pero en ocasiones se ve opacado por el alto costo para viajar, inclusive para hacerlo dentro de Centroamérica.



La distancia entre los países centroamericanos y la de algunos europeos, prácticamente es la misma, pero los precios marcan otra diferencia. Por ejemplo, si compra un boleto para viajar ida y vuelta del 12 al 19 de enero entre Costa Rica y Guatemala, el precio es de $235, hacia Honduras $258, El Salvador $226, Panamá $249 y Nicaragua $333, según la página Google Flights.



Pero si el trayecto es entre Madrid, España y París, Francia, es costo es de $148; de Roma, Italia, a Lisboa, Portugal, $115; o de Berlín, Alemania, a Madrid, $151, de acuerdo con la misma plataforma.



¿Por qué es tan caro volar entre países de nuestra zona en comparación a naciones de Europa si la distancia es similar? (ver video adjunto).



Rodolfo Valverde es director general del Instituto de Formación Aeronáutica y él conoce muy bien las razones.



“Lo ideal de una aerolínea sería que siempre vaya lleno, hoy los aviones pueden salir con un 90% o en temporada baja hasta con un 20% de ocupación. Las aerolíneas lo que hacen es promediar la cantidad de asientos que requieren vender por mes para establecer la tarifa”, dijo Valverde.



En Europa los boletos no pagan impuestos entre países, pero en Centroamérica cada nación vela por los suyos, esa es la razón por la que cada tiquete incluye un 30% en impuestos por salida del país y otras condiciones.



“La infraestructura dentro de Europa es diferente a la nuestra, aquí cada aeropuerto es de un país y cada uno cobra sus aranceles para el uso del aeropuerto”, complementó Valverde.



Otra de las razones es porque en la región centroamericana no hay vuelos directos entre los países de la zona, sino que utilizan las escalas de vuelos a Norteamérica para vender los espacios. De esta forma, la aerolínea debe sacar el costo operativo para pagar sus propios impuestos como la protección al vuelo, de aproximación y de aterrizaje en cada terminal aérea.



En Costa Rica, se aprobó una ley que pretendía bajar a 100 dólares los viajes en Centroamérica, pero el Gobierno actual vetó la propuesta, dejando a la libre el cobro de parte de cada empresa, un rubro que no cuenta con regulación del estado.