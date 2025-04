¿Por qué el ‘Crossfit’ es la clave del envejecimiento saludable?

Periodista: Berny Jiménez.

“Venía trotando y me topé con este centro de Crossfit, me puse a ver las rutinas de personas de mi edad y fue cuando decidí entrar”, nos cuenta Virginia Matamoros, de 55 años, una vecina de San José que hoy es toda una atleta de esta disciplina.



“Claro que me frustré, no sabía cómo subir el cajón y, gracias a la ayuda de los entrenadores, ahora puedo hacer las mismas rutinas que mis otros compañeros, claro, con un peso diferente”, agrega.



Y es que justo esa es la clave de esta disciplina, originaria de los Estados Unidos desde el 2000, cuando se inició el desarrollo de este acondicionamiento que ayuda a entrenar no para un deporte en específico, sino para la vida real (ver nota completa en el video adjunto).



“Los ejercicios son totalmente funcionales, y son la clave para ayudar a estas personas a desempeñarse en su vida diaria, desde las labores domésticas hasta a alzar a los nietos con la fuerza y la técnica correctas”, menciona Sebastián Gómez, entrenador en WolfPack Cross, en Plaza Víquez.



Los estudios no mienten: en uno realizado en el 2010 en Irlanda, 80 personas perdieron casi 4 kilos de grasa en ocho semanas; en otro, de la universidad de Washington, diversas personas aumentaron en un 15% la fuerza muscular; y un 63% de las personas en un estudio en el Reino Unido reportaron menor ansiedad y mejor autoestima.



“Ahora no me cambio por nadie, porque ni las pesas ni la natación me brindan los beneficios que me da el Crossfit”, relata doña Virginia, quién recomendó que así como ella, quienes quieran incursionar en esta disciplina deben aprobar una evaluación médica, y sobre todo, acudir a centros certificados para asesorarse de la manera correcta.