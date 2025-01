Póngale atención a su calzado para evitar torceduras, juanetes y “dedos de garra”

Periodista: David Sibaja.



Hay tres estilos de calzado que le pueden traer problemas si no conoce su estilo de pie y dependiendo de su propio físico.



La quiropodóloga Natalia Salas hablará de los suecos, las sandalias y los tenis, pero específicamente los que no usan cordones (ver video adjunto).



Empecemos con el sueco, es un buen calzado, pero debido a sus materiales es un zapato “inestable”, según Salas. Por esa razón, a largo plazo pueden provocar daños en los tobillos de quienes los usan.



Ahora hablemos de las sandalias: el problema está en esa soltura con el pie. Cuando las personas usan mucho las sandalias, tienden a doblar los dedos para agarrarlas y que no se suelten, eso provoca un mal conocido como “dedo de garra”.



Y los tenis dan buen ajuste al pie; pero, señora, si usted las usa del estilo que no tienen cordones, puede sufrir torceduras de tobillo porque no se ajustan a su pie, siempre lo ideal es usar cordones para tener mejor estabilidad al caminar.



Al final se busca la comodidad: al comprar un zapato, deje de lado el lujo y póngase uno que a largo plazo no le genere problemas como juanetes, torceduras, espuelones o quemaduras.