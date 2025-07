¿Planea comprar un carro usado? Estos son los puntos clave que debe revisar

Cuando vemos esas enormes ferias de autos, nuestra mente vuela, y no es para menos: datos de la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (Aivema) revelan que en el país se registra un carro nuevo cada tres minutos y que hay más ventas de vehículos que nacimientos. Pero hoy le vamos a hablar de otro mercado: el de autos usados.



Con ayuda de Cinthia Arias, del área de Mecánica del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), vamos a explicarle lo que usted, a simple vista, debe analizar de un carro de segunda antes de comprarlo (ver nota completa en el video adjunto).



Lo primero es la soldadura: asegúrese de que el vehículo no tenga rastros de piezas pegadas de forma irregular.



Luego, meta la llave, observe que todas las luces del tablero enciendan y que se apaguen al prender el auto. Si alguna queda encendida, “puede haber una situación con algo, el ideal es siempre poder escanear el carro”, explicó Arias.



Abra el capó y revise el aceite; hay un color en específico que puede indicar problemas en el motor.



“Si logro identificar que este color de aceite es como café con leche, eso significa que podría haber un indicio de que el refrigerante se pueda estar pasando para el aceite del motor”, explicó Cinthia Arias.



Y algo más: observe que el número VIN en la puerta coincida con el de la tapa del carro. De lo contrario, ese vehículo podría estar reconstruido. Recuerde que ese número es la identificación del automóvil. Además, en la tapa del coolant verifique que no haya rastros de aceite.



Entonces, recapitulemos: cuando vaya a comprar un carro usado, revise la soldadura, el color de las piezas, las luces del tablero, el color del aceite y el número de VIN. Recuerde que la garantía al adquirir un vehículo usado es de solo un mes, según el MEIC. No vaya a ser que, por desesperado, pierda su dinero.