¿Piensa regalar computadora ‘gamer’? Esta guía le muestra cómo armarla sin complicarse

Si está pensando en regalar una computadora gamer, lo primero que debe saber es que no siempre se trata de un equipo extremadamente caro. El precio depende de los componentes que elija y de dedicar tiempo a comparar opciones.



Al armar una PC gamer, algunos elementos deben ser de mejor calidad. El principal es la tarjeta gráfica, responsable de reproducir los gráficos con mayor detalle y fluidez. También resulta fundamental elegir un procesador adecuado, que funciona como el “cerebro” del equipo y trabaja junto con la memoria RAM para garantizar un rendimiento óptimo.

Hablemos de precios...



Según la tienda CR Tech, ubicada en San Pedro, estos son los precios promedio de cada componente: tarjeta madre desde ₡29.000, procesador ₡40.000, memoria RAM de 16 GB ₡46.000, disco duro ₡17.000, fuente de poder ₡12.000, tarjeta gráfica ₡56.600 y case ₡7.000. El total estimado es de ₡207.000.



Si se agregan monitor, teclado y mouse, el costo aumenta a aproximadamente ₡267.000.



La mayoría de tiendas también ofrece computadoras previamente armadas con precios similares. Lo ideal es conversar con su hijo sobre su juego favorito y, con base en eso, elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades y presupuesto.



Repase el reportaje completo en el video que aparece en la portada.