“Perdí la paz en mi hogar”: Cifras de violencia doméstica se duplican en Costa Rica

Los llamados de emergencia por violencia doméstica en Costa Rica crecen de la peor forma, duplicando la cantidad de casos en menos de tres años (ver nota completa en el video adjunto).



En el 2021 se reportaron 9.406 denuncias, 25 diarias, en promedio. En el 2024, la cifra aumentó a 23.046, 63 casos al día, según el Ministerio de Salud; pero, según los registros del Observatorio de Género del Poder Judicial, el año anterior el número llegó a 29.825 víctimas.



Ese aumento que desata una interrogante: ¿hay más agresión o las mujeres tienen más herramientas para denunciar?



“Muchas veces, la víctima se encuentra en un estado psicológico vulnerable o no se le explica como es el recurso”, señala la abogada Angie Arce.



En Costa Rica, las víctimas no requieren de testigos ni abogados para denunciar al agresor.



“La finalidad de este proceso es proteger a las víctimas ante cualquier situación de violencia y lo pueden hacer por varios mecanismos, uno es presentándose ante los Juzgados de Violencia Doméstica, a solicitar la medida directamente, tiene que expresar su voluntad, o bien llamando a la línea 9-1-1”, explicó la jueza de Violencia Doméstica, Shirley González.



Tras la denuncia, el presunto agresor se puede exponer a alguna de las 18 medidas cautelares que ofrece el sistema, como no acercarse a la víctima. Esa fue la restricción aplicada a la pareja de una mujer en Heredia, y que, a pesar de eso, él debe mantener el contacto por sus hijos.



“Ahora yo perdí la paz en mi hogar”, expresó la víctima.



Un temor hecho realidad en otros casos, como ocurrió hace dos semanas en Cartago, cuando un hombre con restricción de acercarse a la expareja, llegó a su casa y la quemó con ácido en su cuerpo.

Aunque esta situación terminó con consecuencias graves, las denuncias y el acompañamiento del Estado sí les garantiza a muchas mujeres seguridad. Por eso, denunciar es la clave para evitar un final sangriento, como le ocurrió a 508 mujeres en los últimos ocho años.



Y que este 2025 vuelve a generar alarma con 15 femicidios y 20 niños huérfanos, en manos de la persona que les prometió amor.