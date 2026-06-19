Pensiones alimentarias: una ayuda que muchas veces no alcanza

La alimentación, la educación, la vivienda, la salud y el transporte representan algunos de los principales gastos que enfrentan miles de familias costarricenses cada mes.



Para muchas madres, la pensión alimentaria constituye un apoyo importante. Sin embargo, en algunos casos el monto resulta insuficiente para cubrir las necesidades de los hijos y, en otros, la ayuda económica simplemente no llega (ver video adjunto).



Gabriela Miranda, madre de tres hijos, asegura que una parte importante de sus ingresos se destina a gastos básicos del hogar. Solo en vivienda, agua y electricidad invierte cerca de ₡200.000 mensuales, monto que comparte con su actual pareja.



La situación no es muy distinta para Yessenia Bianco, quien recuerda que durante varios años recibió una pensión alimentaria de ₡35.000 para contribuir con la manutención de sus hijos.



Otras madres, como Danya Montoya y Laura Araya, afrontan la crianza con escaso o nulo respaldo económico de los padres de sus hijos, por lo que deben asumir la mayor parte de los gastos familiares.



Según la legislación costarricense, al fijar una pensión alimentaria se toman en cuenta aspectos como alimentación, vivienda, educación, salud, vestimenta y recreación, así como la capacidad económica de la persona obligada a realizar el aporte.



Las personas interesadas en solicitar este derecho pueden acudir al Juzgado de Pensiones Alimentarias más cercano o buscar orientación en la Defensa Pública, si cumplen con los requisitos establecidos.