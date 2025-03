Parques infantiles sufrirán transformación en los próximos 20 años

Para el año 2040, en el país habrá la misma cantidad de adultos mayores que de personas menores de 15 años, y en 25 años, una cuarta parte de la población será mayor de 60 años, según la Organización Panamericana de la Salud.



Por ello, desde ya se busca transformar el espacio público, ya que, en la actualidad, la ley solo establece la obligación de crear parques infantiles en los cantones, pero no menciona a los adultos mayores.



Actualmente, 39 cantones forman parte de una red que busca transformar los espacios públicos. En Curridabat, por ejemplo, se han realizado diversas obras, como este bulevar para caminar, hacer pícnic al aire libre y ejercitarse sin riesgo de sufrir un atropello (ver nota completa en el video adjunto).



Otro ejemplo es el parque urbano en Alajuelita, con amplios senderos, ciclovía, canchas multiusos y áreas de entretenimiento para la familia.



La semana pasada, en Cartago, se inauguró un parque en Quircot, que incluye rampas de acceso para adultos mayores y áreas comunes, así como mesas para conversar y jugar.



“La ley de planificación urbana no previó eso, estableció, incluso, el nombre de parques infantiles. Ahora deben ser transformados, porque cada vez tenemos más adultos mayores, y uno de los mayores problemas de ellos es la soledad”, expresó el alcalde de Cartago, Mario Redondo.



En Palmares, la comunidad se unió para renovar el parque Simón Ruiz, con el objetivo de hacerlo más accesible y amigable para los adultos mayores.



“Es un espacio que podrá disfrutar toda la familia palmareña, y no solo eso, sé que vendrán familias de toda Costa Rica a ver la maravilla en la que se va a convertir nuestro parque”, manifestó Andrés Vargas, alcalde de Palmares.



Cuando hablamos de la transformación de espacios para adultos mayores, es fundamental contemplar varios aspectos, ya que estos parques no pueden ser iguales a los infantiles. Así lo explica Andrea Terán, de la Fundación Yamuni Tabush, que busca crear ciudades amigables para los adultos mayores.



“No se trata solo de tener un parque bonito, sino también de garantizar cómo llegar allí y poder desplazarse. Ese es un pendiente muy grande que tenemos como país: el tema de la infraestructura para la movilidad no motorizada. Además, la seguridad es una preocupación constante de las personas mayores. Sabemos que el parque más seguro no es el que tiene más cámaras y policías, sino el que tiene más vida pública”, señaló Terán.



Una iniciativa que se espera replicar en el país es la del Jardín Terapéutico en Tibás, creado para los adultos mayores, pero en beneficio de toda la comunidad. El plan busca recrear minijardines terapéuticos en diferentes cantones.



Costa Rica es el único país de Centroamérica que está adherido a la red de países amigables con el adulto mayor. Actualmente, en el país hay 710.000 ciudadanos de oro.