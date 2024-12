Pago de alquiler y servicios básicos empobrece hogares en Costa Rica

Periodista: David Sibaja.



El pago mensual de su alquiler y de los servicios básicos no debería exceder el 30% de sus ingresos totales; es decir, si usted gana 100 colones, 30 colones deberían destinarse al pago de la casa, el agua, la luz e Internet; pero, ¿es esa nuestra realidad?



955.000 personas alquilan casa en Costa Rica, pero no todos viven cómodos y es lo que vamos a descifrar.



Las familias de menores ingresos perciben 258.000 colones al mes, supongamos que ellos quieren alquilar en San Pedro. Ahí, según el Centro de Estudios del Negocio Inmobiliario, el alquiler ronda los 296.000 colones, o sea, esa familia no puede alquilar.



Pasemos al segundo quintil, los que ganan 522.000 colones al mes en el hogar: quitemos 291.000 colones del alquiler de una casa en San Pedro, restemos 20.000 de agua, 30.000 de electricidad y 30.000 de Internet y cable. A esa familia le quedarían, por mes, 151.000 colones, o sea, gasta el 71% de sus ingresos.



“Para las familias de los quintiles más bajos, que son las que más alquilan vivienda, están pagando más del 40% de sus ingresos totales”, explicó Melizandro Quirós, director ejecutivo del Centro de Estudio Financiero e Inmobiliario.



Para vivir relativamente cómodo con el alquiler, su ingreso mensual debería ser de 834.000 colones, pertenecer al tercer quintil. Si quitamos el costo de un alquiler de 291.000 colones, y los 80 mil colones de servicios básicos, esa familia tiene un saldo de 463.000 colones.



Y ojo, estamos hablando de un gasto sin contar que usted tenga deudas externas, porque la mitad de los hogares tienen una deuda, según el INEC, haciendo aún peor la calidad de vida.