¿Paga lo mismo por menos? La reduflación es cada vez más evidente en Costa Rica
Consumidores detectan productos con menos contenido y el mismo precio, en medio del aumento del costo de vida en el país.
¿Le ha pasado que abre una bolsa de papas y siente que viene “más aire que producto”? ¿O que el chocolate de siempre ahora parece más pequeño? Aunque muchos empaques parecen iguales a simple vista, algunos productos han reducido su contenido sin bajar el precio, una práctica conocida como reduflación.
Consumidores afirman que ahora los paquetes de papas tostadas son más aire y que incluso en los enlatados viene menos producto.
La reduflación ocurre cuando las empresas disminuyen gramos, mililitros o unidades de un producto, pero mantienen el mismo precio en el mercado. Esta situación genera cada vez más discusión entre consumidores costarricenses, especialmente en medio del aumento del costo de vida (ver video adjunto).
Este fenómeno suele presentarse cuando las empresas enfrentan incrementos en costos de producción, transporte o materias primas, y optan por reducir el contenido antes que aumentar el precio final del producto, explicó el economista Daniel Ortiz.
Porque en tiempos donde cada colón cuenta, detectar la reduflación puede marcar una diferencia importante en el bolsillo de los consumidores costarricenses.