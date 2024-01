Padres, cuidado al publicar fotos de sus hijos en esta entrada a clases

30 de enero de 2024, 15:38 PM

“Trato de no mencionar el lugar donde ella está en el centro educativo; prácticamente con todas las cosas que han pasado y el montón de pedófilos que hay, trato de no hacerlo, mejor evitar”, dijo Montero a Calle 7 Informativo.

Gabriela Mora va más allá; esta madre de gemelas no utiliza redes sociales y, aunque a sus hijas les gusta tomarse fotografías, ninguna de estas se comparte en la web.



“Para mí no es correcto porque se expone mucho a los chiquillos”, expresó la vecina de Moravia.



El riesgo de publicar fotos de los hijos con el regreso a clases radica en revelar el centro educativo, la ruta que siguen o los bienes que poseen. Pero no es solo eso; en el mundo existen mafias que abusan de las imágenes de niños en redes sociales con fines que la gente no se imagina.