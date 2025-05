Pacientes se cansan de esperar: CCSS reporta más de 780 mil citas fallidas en 2024

Periodista: Berny Jiménez.

¿Qué es peor: perder una cita que se esperó por seis meses o llegar al hospital y que se la reprogramen? Esa es la realidad diaria de miles de pacientes en Costa Rica, quienes enfrentan un sistema de salud saturado y poco ágil.

Según datos oficiales de la Gerencia Médica de la CCSS, durante el año 2024 se registraron 527.000 ausencias a citas médicas y 253.000 reprogramaciones en hospitales nacionales.



Los números revelan que, en promedio, cada día se pierden 57 citas y se reprograman otras 29, afectando tanto a la planificación hospitalaria como a la salud de quienes esperan atención.



El Hospital México lideró la lista con 49.000 citas perdidas, seguido por el San Juan de Dios con 42.000 y el Calderón Guardia con 41.000. En cuanto a reprogramaciones, los hospitales que más casos reportaron fueron el de Heredia (38.000), Alajuela (34.000) y Escalante Pradilla (26.000).



“Algunos no vamos porque nos cansamos de esperar. Yo prefiero pagar un examen por fuera si no es mucha plata”, comentó Yerlin López, paciente del Hospital México, donde las ausencias lideran las estadísticas.

El testimonio de Lidieth Campos, adulta mayor usuaria del Hospital de Heredia, refleja el desgaste de muchos pacientes: “Al menos una vez a la semana tengo que levantarme a las 5 de la mañana y venir solo a preguntar si me agendaron la cita, porque en la central telefónica nadie me contesta”.



La situación se agrava en hospitales nuevos, como el de Puntarenas, que opera con el mismo personal del antiguo edificio. Allí, los pacientes cardíacos enfrentan constantes reprogramaciones por falta de personal: de los dos encargados de realizar electrocardiogramas, uno permanece con incapacidades recurrentes.



Las cifras reflejan una realidad preocupante: mientras algunos pacientes no se presentan, otros no logran ser atendidos a tiempo, perpetuando el ciclo de saturación y frustración en el sistema público de salud.

