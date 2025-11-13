Noviembre dispara el estrés y las incapacidades laborales en Costa Rica

Noviembre llega con luces, listas de regalos y celebraciones, pero también con un nivel de estrés que pocas personas logran anticipar. Lo que para muchos representa el inicio de la época más alegre del año, para otros se convierte en un desafío emocional y mental.



De acuerdo con estudios de la Universidad de Cambridge, este mes concentra múltiples detonantes de ansiedad: las compras navideñas, el cierre de clases, los compromisos laborales y las presiones económicas propias de fin de año.



En Costa Rica, las cifras reflejan ese impacto. Noviembre es el segundo mes con más incapacidades registradas por la Caja Costarricense de Seguro Social: el año pasado se contabilizaron 23.000 casos, lo que equivale a casi 700 personas ausentes de sus trabajos cada día.



La psicóloga Alexandra Gómez explica que el cerebro entra en un “modo de alerta constante” durante esta época.

“Nuestro cerebro entra en un modo de alerta constante, por eso es común sentirnos más irritables, agotados o con dificultad para concentrarnos. La recomendación es bajar la velocidad, priorizar lo importante y practicar la autocompasión”, detalla.

Los especialistas coinciden en que el equilibrio es clave. Reducir el ritmo, descansar y enfocarse en lo esencial pueden marcar la diferencia entre un cierre de año abrumador y uno más saludable.



Repase el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

