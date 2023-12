Mujer teme denunciar acoso sexual que sufrió en bus por su condición migratoria irregular

8 de diciembre de 2023, 16:58 PM

“Me dijo como que si yo quisiera tener una aventura con él, que fuera a un motel con él. Después, saqué mi teléfono y me puse a grabar; él no se dio cuenta, pero ya después era que se estaba tocando más”, denunció la víctima.



"Era como que se estaba tocando más, se acercaba un poquito más a donde yo estaba... Le dije: 'Mira, estoy grabando lo que estás haciendo'", agregó.



Al percatarse de que estaba siendo grabado, el presunto acosador abandonó su asiento y se retiró. Aunque en ese momento la afectada no interpuso una denuncia por acoso, argumentando su condición de migrante irregular y el temor a posibles represalias, desde el INAMU se subrayó que la situación migratoria no constituye un obstáculo para denunciar estos casos.



"Es un delito tipificado en el Código Penal, por lo cual cualquier persona, cualquier mujer, independientemente de su situación migratoria, puede acudir a las instancias judiciales a poner una denuncia", afirmó la ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada.



A pesar de sus temores, María puede presentar el video y su testimonio ante el Organismo de Investigación Judicial para formalizar su denuncia, según lo establece la ley. Además, en situaciones similares, es responsabilidad del conductor activar el protocolo de acoso, que implica llamar a la Fuerza Pública y retener al individuo dentro de la unidad hasta la llegada de las autoridades.