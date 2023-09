¡Mucho cuidado! Cada ocho días, en promedio, denuncian robo de una mascota en Costa Rica

18 de septiembre de 2023, 15:33 PM

Periodista: David Sibaja.



Una mujer, a quien llamaremos "Andrea" para proteger su identidad, perdió a su gata hace siete meses. Desde entonces, inició una búsqueda que no ha dado resultados positivos. Unos delincuentes se llevaron a su querida mascota en Pacayas de Cartago. A pesar de haber presentado una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), no se ha encontrado ningún rastro de la mascota.



“Mi gata Sushi ya tenía siete años de estar conmigo, ella era una gatita superamorosa, era parte de la familia. Yo llegué de trabajar y extrañé que mi gatita no estaba, pasaron los días, fui a poner la denuncia y la gatita nunca apareció”, explicó la afectada.



Hasta el 31 de agosto de este año, la Policía Judicial ha registrado 30 casos de robo de mascotas.



Las víctimas cuentan con el respaldo del proceso legal en todo momento. Incluso, aquellas que presentan denuncias pueden plantear un argumento legal por el daño a su bienestar emocional debido a los problemas que puede causar perder a una mascota.