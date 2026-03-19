Movilizarse cuesta caro: familias destinan hasta ₡120.000 al mes

Todos los días, antes de que amanezca, Tracy sale de su casa e inicia un largo recorrido hacia el trabajo. Para llegar toma un bus y luego un tren, un trayecto que no solo consume varias horas, sino también una parte importante de su dinero.

Movilizarse en el país representa uno de los principales gastos del hogar. Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el transporte equivale al 17,6% del consumo familiar.

Con un gasto promedio mensual de ₡687.000, los hogares destinan cerca de ₡120.000 únicamente para trasladarse. En algunos casos, el monto sube aún más: hay familias que reportan desembolsos de hasta ₡100.000 solo en gasolina (ver video adjunto).

Esta realidad no solo afecta a quienes usan bus o tren. Las personas que usan vehículo propio también enfrentan presión en su presupuesto. Angie, por ejemplo, viaja todos los días desde Alajuela hasta Cartago para llegar a su trabajo, lo que implica un gasto constante en combustible y otros costos asociados.

Entre combustible, pasajes de bus, tren, plataformas digitales y parqueos, el traslado diario se convierte en una carga económica significativa, especialmente para quienes recorren largas distancias.

Si se compara un mismo trayecto, la diferencia resulta evidente: viajar de Cartago a San José en bus cuesta alrededor de ₡3.300 diarios, mientras que en plataformas digitales el monto alcanza hasta ₡28.000.

Especialistas recomiendan analizar las distintas opciones de movilidad, comparar costos y organizar el presupuesto para evitar un desbalance en las finanzas del hogar.



