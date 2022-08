Motociclistas imprudentes: una amenaza para la seguridad en carretera

Por Calle 7 Redacción | 23 de agosto de 2022, 16:14 PM

Periodista: David Sibaja

Las cifras de Tránsito lo demuestran: los motociclistas son los conductores que más mueren en carretera. Además, según la percepción ciudadana, también son quienes cometen la mayor cantidad de imprudencias en carretera.



Las redes sociales han revelado videos de motociclistas que deciden hacer acrobacias en vías públicas y grabarlas como si se tratara de un evento de freestyle. No obstante, al hacerlo, se ponen en riesgo a sí mismos y a las personas que los rodean, así lo asegura el oficial de tránsito, Jimmy Salazar.

“Con solo que usted se caiga, un resbalón que tenga algún motociclista va a provocar algún tipo de lesión” indicó durante una entrevista con Calle 7.

Otro de los fenómenos que se presenta entre los conductores de motocicletas es que, en muchos casos, suelen desplazarse sin contar con los documentos para hacerlo, o bien, sin que los mismos estén al día. Por esta razón es que las motocicletas son el vehículo que más se decomisa a diario en San José.



A este análisis se sumó Roberto Rojas, un agente de la Policía Municipal de Tránsito de la capital, quien señaló que el irrespeto por parte de los motociclistas hacia los oficiales de tránsito es un fenómeno preocupantemente común en el día a día.



“El no respetar las leyes de tránsito y el no respetar a los oficiales luego deriva en que haya más agentes atropellados”, defendió Rojas, quien además detalló que muchos motociclistas se dan a la fuga cuando llegan a un retén, no porque sus documentos estén desactualizados, sino por el miedo a ser detenidos.



Para hacer una lectura objetiva de este tema, es necesario tomar en cuenta todas las versiones detrás de este fenómeno, las cuales ampliamos detalladamente en el video adjunto a esta nota.



Recuerde que puede ver Calle 7 de lunes a viernes a las 11:00 a.m. por Teletica, Canal 7.