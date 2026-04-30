Mascotas con atención especializada: un servicio que crece en Costa Rica

Sole es una perrita que actualmente recibe radioterapia para tratar un grupo de tumores malignos en su oreja izquierda. Su caso evidencia el avance de la medicina veterinaria en Costa Rica, donde cada vez es más común acceder a tratamientos especializados.



“Vale la pena invertir por un amigo, que se convierte en familia”, expresó Maribell Vargas.



El auge en el cuidado de los animales ha impulsado el desarrollo de áreas como la oncología, neurología y nutrición veterinaria. Profesionales como la doctora Manuela Mora, el doctor Roy McGregor y la especialista Catalina Barquero atienden casos complejos que son referidos por médicos generales.



Estas especialidades permiten diagnósticos más precisos y tratamientos que pueden prolongar la vida de las mascotas, mejorando su calidad de vida.



Este crecimiento también se refleja en el gasto de los hogares. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), las familias costarricenses destinan entre ₡9.000 y ₡20.000 mensuales al cuidado de sus animales.



Sin embargo, surgen dudas entre los dueños: ¿cómo saber si un veterinario especialista está acreditado? ¿Cómo se regulan los precios?



El Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica dispone de un sistema en línea para verificar a los profesionales inscritos, que actualmente suman cerca de 2.400 médicos activos. También existe regulación en el costo de las consultas.



A pesar de ello, muchos propietarios aseguran que están dispuestos a asumir cualquier gasto con tal de garantizar la salud y el bienestar de sus mascotas.