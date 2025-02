¿Más de un bus para ir a su destino? Estos viajes “roban” a usuarios hasta 4 horas diarias

Periodista: David Sibaja.



Largas filas, incendios y, en general, un mal servicio: todo eso tiene a los usuarios cansados de las empresas autobuseras; así lo constata Leila Calvo, vecina de Cartago, quien siempre ha viajado en bus (ver nota completa en el video adjunto).



“En realidad es muy lento el servicio; después, las presas son terribles”, dijo Calvo.



Ahora sumemos otro elemento a la ecuación, porque no se trata solo de andar en bus: el problema aumenta para quienes deben tomar más de una unidad para llegar a su destino, una travesía que puede quitarles hasta cuatro horas por día.



En cuatro de cada 10 viajes, las personas deben hacer un trasbordo que no está planificado. Eso significa que, entre un bus y otro, deben esperar largos periodos de tiempo y que las paradas entre ambos no están unidas, por lo que hay que caminar, según el Estado de la Nación. Eso mueve a muchos a dejar el uso de buses.



“Pérdida de demanda significativa, problemas con proliferación de servicios informales como piratas y plataformas, aumento en la autorización de servicios especiales: todo esto, lo que genera es que se vaya drenando la demanda del servicio público, muchos usuarios se trasladan a esos otros servicios y se encarece la tarifa para los usuarios del servicio de transporte regular, que recordemos que son los percentiles más bajos de este país”, explicó Silvia Bolaños, presidenta de la Cámara Nacional de Transportes.



Ordenar el sistema de transporte público es vital en el país; de hecho, hacerlo ahorraría 3 mil 300 millones de colones y los viajes serían hasta un 60% más rápidos. Esta solución que podría nacer en Curridabat, ya que el gobierno local busca la manera de crear una ruta de autobús que conecte todo el territorio y así los vecinos no tengan que tomar dos unidades para llegar de Granadilla Norte al centro del cantón, ahorrando más de 30 minutos de su valioso tiempo.



“Nosotros estamos proponiendo, desde el gobierno local, generar un sistema de transporte que nos conecte, que genere una red que una los cuatro distritos y que pueda unir zonas residenciales, zonas comerciales, instituciones educativas y edificaciones municipales”, dijo Brenda Zumbado, arquitecta de la Municipalidad de Curridabat.



En el país hay 396 rutas de autobús, pero 98 están en abandono, según el Consejo de Transporte Público.