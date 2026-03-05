Más bacterias que el fregadero y el plato del perro: el peligro de no lavar su botella

Inició como una forma de cuidar el medio ambiente, pero ¿será que hoy se convirtió en una manera de mostrar un estatus diferente ante los demás? Hablamos de las botellas reutilizables, esas que usted ve en los brazos de muchas personas y que, para Damaris López, vecina de Heredia, son como “una moda”.



Estas botellas contienen un riesgo que pocos conocen: una de ellas podría almacenar hasta 20 millones de bacterias. Si eso no la sorprende, déjeme decirle que en la taza del inodoro hay 515 bacterias; en el recipiente de su perro, 1,4 millones; y en el fregadero de la casa, 11 millones. Es decir, una botella mal lavada puede tener más bacterias que esos tres lugares juntos.



Pero no todo es negativo. No se trata de bacterias que necesariamente puedan ocasionarle la muerte.



“La boca es la segunda parte del cuerpo que tiene más bacterias, entonces en las botellas no necesariamente hay microorganismos que vayan a ocasionar la muerte, pero sí podrían ocasionar problemas estomacales si no se da una limpieza adecuada”, explicó el regente químico de la Universidad de Costa Rica, Ariel Alfaro.



Ya sea una moda o una necesidad ambiental, lo recomendable es cuidar bien esa botella y, si es posible, cambiarla cada cierto tiempo, especialmente cuando el agua comience a tener un sabor diferente.



