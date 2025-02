Los jóvenes de hoy beben menos alcohol que las generaciones anteriores

La fiesta se acabó para muchos. Un estudio realizado por investigadores europeos de Berenberg Reasearch determinó que la Generación Z, es decir, los nacidos entre 1996 y 2010, toman hasta un 20% menos de alcohol que los Millennials, o sea, los nacidos entre 1981 y 1996, a finales de su adolescencia y principios de los veinte.



Es más, ilustrémoslo con este ejemplo. Divizay Bonilla es una joven de 19 años (Generación Z), habló con las cámaras de Calle 7 Informativo (C7I) sobre su experiencia con el alcohol.



“Hace mucho que no tomo. No me gusta y no recuerdo cuando fue la última vez que fui de fiesta. Creo que como generación valoramos más dónde estamos y a qué nos exponemos. Con mis amistades nos reunimos en una casa y hasta más barato sale”, explicó Bonilla.



Ahora le presentamos a Ronald Huertas, tiene 40 años, administra una licorera cerca de La Calle de la Amargura. Él le relató a C7I su experiencia: en sus épocas de universitario, visitaba constantemente los bares de Montes de Oca y, posteriormente, se dedicó a la licorera.



“Antes era un llenazo, la gente iba y eran muchos muchachos de universidad. Ahora incluso bajó mucho la afluencia de personas que visitan estos bares”, aseguró el comerciante.



¿Pero cuál es la razón detrás de esto? Los mismos jóvenes nos explican un posible motivo del porqué ahora toman hasta 60% menos alcohol, en general, que los Millennials o personas entradas en sus 50, según la investigación de Berenberg. Todos los detalles en el video adjunto a esta nota.