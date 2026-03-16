Los antojos del supermercado: un hábito común que puede volverse "gasto hormiga"

Ir al supermercado con una lista clara de compras no siempre garantiza que todo se cumpla al pie de la letra. Para muchos consumidores, resistirse a un pequeño antojo durante la visita al súper resulta casi imposible.

Ese “gustito” extra forma parte del comportamiento de compra de muchas personas. Según datos de la agencia de inteligencia de mercado Mintel, uno de cada tres consumidores se da un gusto cada vez que va al súper (ver video adjunto).

Estos productos terminan convirtiéndose en una parte importante del carrito de compras, aunque rara vez se trate de artículos costosos. De hecho, cerca del 60% de las compras de indulgencia corresponden a chocolates, snacks salados o bebidas especiales como cafés listos para tomar o refrescos premium.

Para muchos compradores, este tipo de producto no solo satisface un antojo. También representa un pequeño momento de satisfacción dentro de la rutina diaria.

No obstante, cuando estos gustos se repiten con frecuencia pueden convertirse en lo que los especialistas llaman “gastos hormiga”. De acuerdo con la Oficina del Consumidor Financiero, cinco de cada diez consumidores realizan este tipo de gastos pequeños que, sumados al final del mes, pueden afectar el presupuesto.

En otras palabras, disfrutar de ese pequeño antojo está bien, pero lo ideal es que no se convierta en un gasto constante que complique llegar a fin de mes.