Lo que dice la ciencia acerca de las personas que hablan solas

Llegamos al Parque Morazán, en San José centro, son las 8:30 a. m. y a lo lejos, sin que se diera cuenta, encontramos a Erika, una josefina que estaba hablando sola.



Miraba para al cielo, se decía unas palabras y se reía. Entonces nos preguntamos: ¿en qué estará pensando? Decidimos acercarnos a ella y nos contó: “Me hago preguntas del día a día, sobre lo que he hecho, lo que no he hecho, sobre mi futuro; la verdad, sobrepensar”.



Esta práctica es más común de lo que parece. Aunque no hay ninguna cifra oficial que nos diga cuántas personas hablan solas en Costa Rica, lo cierto es que muchos admitieron hacerlo.



Más allá de los prejuicios, hablar solo no es nada malo; es más, la ciencia reveló que puede ser muy beneficioso tener ese diálogo interno.



El psicólogo clínico Sender Herrera considera que “la experiencia interna de la persona se va organizando con creencias y emociones, principalmente cuando se hace con uno mismo”.



Incluso, se demostró que quienes hablan solas son personas más organizadas, tienen mejor memoria y son más seguras, según un estudio de la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos, que además determinó otros beneficios de esta práctica:



1. Mejora la productividad.



2. Clasifica nuestras metas.



3. Mejora la autoestima y seguridad.



4. Mejor capacidad para resolver problemas.



5. Mejora la memoria.



6. Organización de ideas.



Seis de cada 10 costarricenses se sienten solos, según un estudio de la Universidad de Costa Rica. Una de las claves para mitigar este mal, puede ser incluso darnos compañía a nosotros mismos con el diálogo interno.