Lo iban a sacrificar al nacer, hoy es el estudiante más querido de una escuela en Alajuela

En una escuela de Desamparados de Alajuela hay un estudiante muy particular. Pesa cerca de 400 kilos, tiene enormes cuernos y camina tranquilamente entre niños que lo abrazan, juegan con él y le prodigan cariño sin reservas. Su nombre es Ferdinand y, aunque es un toro, quienes lo conocen aseguran que se comporta más como un perro gigante.

Un rescate que cambió su destino

La historia de Ferdinand comenzó en una lechería. Al nacer macho, su suerte parecía sellada de antemano: sería sacrificado. Sin embargo, el destino tenía otros planes, y en ellos figuraba el nombre de doña Silvia Cordero.

Durante una gira educativa, ella conoció al pequeño toro y algo ocurrió de manera inmediata. Fue una conexión instantánea que la llevó a tomar una decisión tan impulsiva como compasiva: rescatarlo y darle una nueva oportunidad de vida.

Doña Silvia cuenta que Ferdinand se adaptó con rapidez a convivir con los humanos. Desde pequeño mostró un comportamiento tranquilo, afectuoso y profundamente sociable. Le gusta el contacto físico, busca cariño de manera constante y disfruta estar rodeado de personas. Por eso, ella misma lo describe como "un perrito muy grande".

De la casa a una escuela

Con el paso del tiempo, Ferdinand creció, y mucho. El espacio en el hogar comenzó a resultar insuficiente para un toro de semejante envergadura, así que doña Silvia tomó una decisión poco convencional: llevarlo a la San Diego Bilingual High School. Para sorpresa de propios y extraños, la adaptación fue perfecta.

Hoy, Ferdinand es parte integral de la comunidad educativa. Los estudiantes juegan con él, lo acarician y comparten su día a día con este enorme toro que, lejos de representar un peligro, irradia calma y ternura en cada rincón del plantel.

Su presencia también se ha convertido en una herramienta pedagógica singular: una forma distinta de enseñar empatía, respeto hacia los animales y convivencia. Porque aunque Ferdinand pese 400 kilos, quienes lo conocen aseguran que está lleno de amor.

Para conocer más detalles de esta historia, no se pierda el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.

