Las trampas de las tarjetas de crédito que podrían costarle una deuda eterna

En Costa Rica circulan 2.872.000 tarjetas de crédito, según el Banco Central. Aunque tener una no es malo, su mal uso puede llevar a problemas financieros que pueden durar años.



Vivian Villagra y Makiela de Martínez, vecinas de Heredia, tienen experiencias opuestas con las tarjetas. Vivian estuvo 10 años atrapada en una deuda, mientras que Makiela mantiene un historial impecable.



“Uno cree que la plata no la está gastando, pero cuando se complica pagar a tiempo, la deuda solo crece”, dice Vivian. Makiela, en cambio, es estricta con sus pagos: “Pago al contado y no me atraso, conmigo pierden las tarjetas”.



Según el economista Vidal Villalobos, muchas personas caen en el error de pagar solo el mínimo de la tarjeta de crédito, lo que genera una bola de nieve. El saldo sigue creciendo porque se cubren solo intereses y comisiones, pero la deuda no disminuye. Mes a mes, el monto aumenta, afectando la estabilidad financiera de los usuarios.



Otro error frecuente es gastar más de lo que se gana. Muchas personas utilizan la tarjeta como una fuente de financiamiento sin control, confiando en el crédito como si fuera dinero disponible, sin considerar que en algún momento deberán pagarlo. Este hábito lleva a sobreendeudamiento y dificultad para cumplir con los pagos mensuales.



Además, no leer los términos y condiciones puede traer sorpresas desagradables. Las tarjetas de crédito pueden incluir cobros adicionales por comisiones, membresías o cambios en las tasas de interés, y muchas personas desconocen estas condiciones hasta que la deuda se vuelve inmanejable.



Para evitar caer en estas trampas, Villalobos recomienda llevar un control estricto de los ingresos y gastos, además de planificar el uso de la tarjeta. Un consejo clave es hacer compras un día después de la fecha de corte, ya que esto permite hasta un mes adicional para pagar sin generar intereses. Mantener un uso responsable del crédito puede marcar la diferencia entre la estabilidad financiera y una deuda que se extiende por años.



