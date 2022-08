Las rotondas: un verdadero dolor de cabeza para los choferes costarricenses

Periodista: David Sibaja.



Con dibujos, mediante animaciones gráficas, y en el propio manual del conductor que proporciona el Cosevi se explica cómo usar de forma correcta una rotonda.



Pese a que las explicaciones sobran, todo parece indicar que los ticos todavía no saben cómo utilizarlas.



Basta con estar frente a una y observar unos minutos para ver cómo se convierte en una jungla donde el que sobrevive es el más fuerte.



Ante este fenómeno vial, muchos apuntan al rol de los oficiales de tránsito como una labor indispensable para que estas estructuras sean transitables.



Por eso, hoy un equipo de Calle 7 conversó con Jimmy Salazar, policía de tránsito, quien reconoció que las rotondas se presentan como una gran dificultad para los conductores nacionales.

“Aunque todos hemos recibido el curso de educación vial, donde parte de la materia es cómo ingresar y como salir de cada rotonda, no es como que yo me meta en un carril y salga donde yo quiera, cada carril tiene su funcionalidad, hemos notado que la conducción real que tenemos en esas rotondas no es la mejor”, explicó Salazar.