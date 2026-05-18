La refrigeradora no es la culpable: estos electrodomésticos cobran más en el recibo

En muchos hogares costarricenses, la refrigeradora carga con la fama de ser el electrodoméstico que más encarece la factura eléctrica. Su funcionamiento continuo, las 24 horas del día, lleva a pensar que es la principal responsable del aumento en el recibo de la luz. Sin embargo, no siempre ocupa ese primer lugar.

Según datos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el kilovatio hora para uso residencial ronda los ₡85. Bajo ese cálculo, una refrigeradora consume entre 40 y 60 kWh al mes, lo que representa un gasto aproximado de entre ₡3.400 y ₡5.100 mensuales.

A pesar de ello, otros aparatos del hogar pueden consumir esa misma cantidad de energía en mucho menos tiempo. Una cocina eléctrica, por ejemplo, puede gastar hasta 2 kWh en una sola hora de uso, el equivalente al consumo diario de una refrigeradora.

La ducha eléctrica también tiene un peso considerable en la factura. Un baño caliente de apenas 20 minutos puede representar el mismo gasto energético que mantener la refrigeradora en funcionamiento entre ocho y diez horas.

La secadora de ropa es otro de los equipos que más impacta el recibo. Un único ciclo de secado puede consumir lo mismo que la refrigeradora durante medio día completo de operación.

Otros aparatos contribuyen igualmente al aumento. Una lavadora puede representar entre ₡850 y ₡1.700 mensuales, el microondas puede sumar hasta ₡1.275 y el televisor agrega cerca de ₡1.020 al mes.

Los especialistas advierten que el mayor gasto ocurre cuando varios aparatos funcionan simultáneamente o permanecen conectados sin estar en uso, en especial aquellos que cuentan con motor o resistencia eléctrica.

En Costa Rica, el consumo promedio de electricidad en una vivienda oscila entre 150 y 350 kWh mensuales, y alrededor del 12 % del ingreso familiar se destina al pago de servicios como agua y electricidad.

