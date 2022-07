La "pulpería de la campanita", un negocio que se resiste a desaparecer en Cartago

Por Calle 7 Redacción | 11 de julio de 2022, 18:05 PM

Antes eran comisariatos, luego pulperías, abastecedores, mini súper… Estos espacios han ido cambiando tanto, ¿verdad?

Un equipo de Calle 7 fue hasta Cot de Cartago a buscar un establecimiento famoso, conocido por tener una campanita. ¡Y lo encontró! (ver video adjunto). Está ubicado en el barrio Las Vegas: no es solo una pulpería, también es la casita de doña Rita y su familia.

“A veces venía la gente y yo no escuchaba, porque me dedicaba a mi oficio adentro, entonces le decía a mi esposo: ‘Ay, mirá, hoy nadie vino’. Entonces me dijo: ‘Espérese que le voy a hacer algo para que usted se dé cuenta de que la gente le va a llegar'. Y de verdad, él sacó el ratito para hacerme la campana”, explicó doña Rita Gómez, la pulpera.

En esta comunidad, movida por la agricultura, los clientes llegan en vehículos muy particulares, los niños pasan después de la escuela y otros siguen recordando viejos tiempos. “Hay bolis, bolihelados, gelatinas, también vendo melcochas”, detalló Gómez.

Aunque la seguridad de las pulperías ha cambiado entre cámaras, rejas y más rejas, hay sentimientos y recuerdos que se mantienen vivos en nuestros barrios.