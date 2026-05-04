“La plata ya no alcanza”: Consumidores cambian hábitos ante aumento en costo de vida

La pérdida de lealtad hacia las marcas ya es una realidad en Costa Rica.

El 80,6% de las personas consumidoras afirmó que durante el último año dejó más marcas por buenos precios que buenos precios por marcas, lo que refleja una mayor sensibilidad al costo de vida y la necesidad de ajustar el presupuesto familiar, según el estudio Guía del Consumidor 2026 de la Cámara de Comercio de Costa Rica y White Rabbit FCB/Crea.



En supermercados del país, los consumidores coinciden en una percepción generalizada: todo está más caro. Frente a este panorama, muchos han optado por dejar de lado marcas reconocidas y sustituirlas por productos genéricos o más económicos como estrategia para estirar el presupuesto (ver video adjunto).



Expertos en economía señalan que este cambio de comportamiento responde directamente al incremento sostenido en el costo de vida y la presión sobre los ingresos familiares.



Para entender mejor esta transformación, se consultó a compradores sobre sus decisiones en el punto de venta. Tres factores marcaron la pauta:

Precio o marca: la mayoría prioriza el precio sobre la fidelidad a una marca.

Cantidad o precio: se opta por productos más económicos, incluso si implican menor cantidad.

Contenido o precio: el valor final pesa más que las características del producto.

Este cambio evidencia una tendencia clara hacia el consumo racional, donde cada compra se analiza con mayor detalle.



Según un estudio de la Cámara de Comercio de Costa Rica, siete de cada 10 consumidores consideran que vivían mejor hace dos años, ya que actualmente sienten que el dinero les alcanza menos.