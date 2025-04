La placa de su carro puede darle a los delincuentes más información de la que imagina

Cuando usted transita por carretera, está proporcionando información personal a desconocidos, aunque le cueste creerlo. La placa de su vehículo puede ser el primer punto de acceso para que los delincuentes obtengan detalles sobre su vida privada (ver nota completa en el video adjunto).



Realizamos una prueba en Paraíso de Cartago y, mediante la matrícula de un automóvil, logramos identificar al propietario, así como a sus padres, hermanos, hijos e incluso la fecha de su matrimonio. Esta misma información también podría estar al alcance de criminales.



En el sitio web del Registro Nacional, cualquier persona puede consultar una matrícula y obtener datos del titular. Luego, ingresando esa información en la página del Tribunal Supremo de Elecciones, es posible acceder a aún más detalles personales.



Actualmente, existe un proyecto de ley que busca restringir el acceso público a los datos de los ciudadanos en el sitio del Tribunal Supremo de Elecciones. Esta información, disponible sin necesidad de un usuario registrado, plantea una interrogante: ¿qué tan sensible es realmente?



“Hablamos de información sensible, lo que pasa es que la información se convierte en sensible en la medida en que genere algún tipo de sesgo o discriminación sobre una persona”, explicó el abogado Rafael Montenegro, especialista en delitos informáticos.



Entre 2022 y julio de 2024, los ciberdelincuentes, aprovechándose de estos datos, sustrajeron más de 7 mil millones de colones únicamente en la provincia de San José. Restringir este tipo de accesos, según diputados del Partido Liberal Progresista, podría ser un paso importante para disminuir estos delitos.