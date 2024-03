La odisea de las personas con discapacidad en el transporte público

5 de marzo de 2024, 17:00 PM

Luis Felipe Font Cruz, de 24 años, nació con espina bífida, lo que lo obliga a desplazarse en una silla de ruedas. En teoría, la Ley 7.600 le garantiza espacios seguros y accesibles para su transporte. ¿Pero realmente se cumple esta normativa en el transporte público?



Un equipo de Calle 7 Informativo (C7I) acompañó a Luis Felipe en un recorrido por algunas rutas de autobús dentro de la Gran Área Metropolitana (GAM) para verificar si efectivamente se aplica la ley en las unidades nacionales (ver nota completa en el video adjunto).



Entre las rutas recorridas se encuentran: La Lía – San Pedro, San Pedro – San José y Pavas – San José.



En una entrevista realizada en noviembre de 2023, la jefatura de Concesiones y Servicios del Consejo de Transporte Público (CTP) aseguró a C7I que todas las líneas de bus en Costa Rica cumplen con la Ley 7.600 y que todos los vehículos están debidamente equipados.



"No existe una unidad inscrita y autorizada por el Consejo de Transporte Público que no tenga la rampa. El 100% lo cumple", afirmó el vocero del CTP, Pablo Rosales Apú.



Sin embargo, bastó con unos pocos trayectos para evidenciar todo lo contrario. En una de las rutas, Pavas – San José, se le negó el servicio a Luis Felipe porque la rampa no funcionaba. Otra ruta carecía de los implementos de seguridad necesarios para las sillas de ruedas y un conductor se negó a prestar el servicio.