La moda de los jardines verticales llegó a San José

Más de un millón de personas alquilan casa. Las obras de construcción y desarrollo inmobiliario presentan un crecimiento anual de hasta el 4% y se espera la construcción de 23.197 viviendas nuevas para este 2025, según estimó el Centro de Estudios Financieros e Inmobiliarios.



Muchos buscan encontrar la deseada promesa de tener casa propia o al menos un lugar donde alquilar. Ese fue el sueño de doña María Cruz Alfaro. Según le comentó a Calle 7 Informativo (C7I), ella adquirió su casa por el bienestar de sus hijos.



Pero el desarrollo inmobiliario podría estar cambiando la forma en la que nuestras zonas verdes crecen. Algunos edificios optan por crear jardines verticales en sus estructuras, una medida que toma popularidad entre las nuevas construcciones de la GAM.



C7I conversó con Dunia Navarro, ingeniera agrónoma del Centro de Inteligencia en Biodiversidad, en Curridabat. Ahí hicieron un estudio en el que se determinó que los edificios generan olas de calor que calientan cada vez más las ciudades.



“Sí, tantas estructuras y edificios hacen que las ciudades sean más calientes. Es interesante ver como, a raíz de este desarrollo de edificios en San José, ahora se pusieron de moda los sembradíos tipo jardines verticales”, explicó Navarro.



Ahora bien, este tipo de vegetación toma fuerza no solo en Costa Rica, sino también en Europa. La Unión Europea promueve este tipo de estructuras en la Ley de Restauración de la Naturaleza.



“Son muy beneficiosos para el ambiente. Crean corredores urbanos para las especies; pero, principalmente, refrescan aún más al ambiente”, detalló Navarro.



En Costa Rica no existe una regulación para la creación o protección de los jardines verticales, por lo que es necesario asegurar estos espacios.



Mientras tanto, usted puede también crear sus propios jardines verticales, si en su casa o apartamento no hay tanto espacio (ver nota completa en el video adjunto).



Además, las plantas conocidas como cintas, flor de ajo, clavelinas de mar y flor de Adonis son ideales para la generación de huertas verticales en casa, según la ONG Singular Green.