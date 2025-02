La epidemia silenciosa del dolor de espalda

Periodista: Berny Jiménez.



Superficialmente, era un paciente normal: 32 años, oficinista, ocho horas laborales y actividad física constante; pero, cuando llegó a consulta, los doctores se sorprendieron (ver nota completa en el video adjunto).



“A pesar de que no tenía antecedentes y el dolor que reportaba era normal, tenía una hernia lumbar considerable”, señaló el médico neurocirujano, Alfonso Lozada.



Según la experiencia del especialista, el perfil de los pacientes con lesiones lumbares es muy parecido.

“Son personas ocupadas, entre los 20 y 45 años, con un estilo de vida activo o muy sedentarias”, señaló el experto.



Y es que lejos de atribuir las lesiones de espalda a las personas que levantan mucho peso, el pasar sentado más de dos horas diarias seguidas podría generarle ser parte de las 90.908 atenciones en los Servicios de Emergencias, o las 60.246 consultas externas reportadas en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) durante el año anterior.



“Un día no me pude levantar de la cama del dolor de espalda”, “en mi trabajo paso más de 13 horas de pie”, “a uno le duele todo y no sabe qué le duele”: esos son parte de los testimonios que encontramos en la calle al preguntar qué tan grave es un dolor de espalda.



De acuerdo con un estudio de Lancet Heumatology, 620 millones de personas padecen en el mundo de la espalda y, en los próximos 30 años, las lesiones lumbares aumentarán casi un 40%.